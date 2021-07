Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Quad-Fahrer schwer verletzt

Freren (ots)

Am Mittwoch kam auf dem Goldbaumweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 61-Jähriger war in seinem Renault gegen 6.20 Uhr in Richtung Freren unterwegs. Als er nach rechts auf ein dortiges Firmengelände abbiegen wollte, übersah dies ein hinter ihm fahrender 48-jähriger Quad-Fahrer. Der Mann fuhr auf das Auto auf und wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

