Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am 10. Juli kam es zwischen 10 und 12.30 Uhr im Bereich der Hinterstraße / Fußgängerzone "Markt", in Höhe der dortigen Bäckerei, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte ein dortiges Verkehrsschild. Der männliche Fahrzeugführer soll circa 40 bis 45 Jahre alt sein und war mit einem schwarzen Auto unterwegs. Anschließend entfernte er vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

