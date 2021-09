Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elfjährige Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine junge Radfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 51-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 16.15 Uhr auf der Münsterstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Bereich einer Baustelle mit entsprechend geänderter Verkehrsführung touchierte der Bocholter mit seinem Fahrzeug das Hinterrad des Elfjährigen - diese hatte vor dem Wagen den baustellenbedingt verlegten Radweg verlassen und war geradeaus weitergefahren, um sich vermutlich nach links zu orientieren. Der Autofahrer war der nach rechts verschwenkten Fahrspur gefolgt. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 350 Euro.

