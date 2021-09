Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Harley Davidson entwendet

Borken (ots)

Ein historisches schwarzes Motorrad der Marke Harley Davidson haben Unbekannte in Borken gestohlen. Das Fahrzeug hatte in einer Garage auf einem Grundstück an der Meisterstraße gestanden, wo es im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 27. September zu dem Diebstahl kam. Zudem entwendeten die Täter zwei Akkuschrauber der Marke Milwaukee. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

