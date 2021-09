Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Folgenreicher Auffahrunfall

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben eine Autofahrerin und ihr Beifahrer am Montag in Bocholt bei einem Auffahrunfall erlitten. Ein 38-Jähriger hatte gegen 09.48 Uhr die Dinxperloer Straße befahren. Dabei bemerkte der Bocholter zu spät, dass vor ihm eine 49-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt angehalten hatte. Die Wucht des Aufpralls schob den Wagen der Rhederin auf das vorausfahrende Auto einer 60-Jährigen aus Aalten (NL). Die 49-Jährige und ihr Insasse, ein 17-jähriger Rheder, wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

