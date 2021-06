Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kollision auf Kreisstraße: Motorradfahrer prallt nahe Otternhagen gegen Traktor und verstirbt noch am Unfallort

Hannover (ots)

Auf der Kreisstraße (K) 314 nahe Neustadt am Rübenberge ist am Freitag, 25.06.2021, ein 21-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann war am Abend mit seinem Motorrad nahezu ungebremst in einen Traktor gekracht, der auf ein Feld abbog. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 21-Jährige am Abend gegen 20:30 Uhr auf der K 314 zwischen Mecklenhorst und Otternhagen unterwegs. Auf der Strecke kollidierte er mit einem entgegenkommenden Traktor, als dessen Fahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte und sich deshalb zum Zeitpunkt des Unfalls gerade auf dem Fahrstreifen des Motorradfahrers befand.

Der 21-Jährige bemerkte das Hindernis offenbar noch und versuchte, den Aufprall zu verhindern. Dabei kam er jedoch zu Fall und rutschte in der Folge gegen den Traktor. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er vermutlich sofort tot war. Der 26 Jahre alte Traktorfahrer überstand den Unfall unverletzt, erlitt jedoch einen so schweren Schock, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die K 314 zeitweilig voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden insgesamt auf rund 7.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Von Interesse ist insbesondere die Fahrweise des Motorradfahrers vor der tödlich verlaufenen Kollision. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell