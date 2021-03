Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Werkzeug und Baumaterial von Baustelle gestohlen

Uedem-Uedemerfeld (ots)

Von einem im Umbau befindlichen Gehöft an der Straße Kirsel haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (23. März 2021) Baumaterial und Werkzeuge entwendet. Sie drangen in ein Gebäude ein und stahlen mehrere Fittinge aus Rotguß und Messing, einen Seitenschneider und eine Nutfräse. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

