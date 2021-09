Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - B67 Richtung Rees: Abfahrt Mussum gesperrt

Bocholt (ots)

Auf der B67 in Bocholt ist am heutigen Mittwoch die Abfahrt Mussum (Schlavenhorst) in Fahrtrichtung Rees seit circa 07.30 Uhr gesperrt. Dort muss eine Spezialfirma anrücken, um eine Ölspur zu beseitigen. Die Sperrung dauert mehrere Stunden an.

