Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Eichhörnchen im Gulli

Werne (ots)

Um 16:47 Uhr am Montagnachmittag wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer Tierrettung in die Straße am Fürstenhof in Werne alarmiert. Das Alarmstichwort auf dem digitalem Meldeempfänger lautete "TH_1 - Eichhörnchen im Gulli". Zwei Kinder machten sich an der Einsatzstelle bemerkbar und schilderten dem erst eintreffenden Gruppenführer ihre Entdeckung. Beim Spielen auf dem gegenüberliegenden Spielplatz war ihnen immer wieder der Kopf bzw. der buschige Schwanz eines Eichhörnchens, welches aus einem Loch des Kanaldeckels schaute aufgefallen. Da sich das Tier augenscheinlich nicht selbst befreien konnte alarmierten Sie daraufhin die Feuerwehr. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug sperrte für die kurze Dauer der Rettungsmaßnahme die Straße am Fürstenhof. Mittels Handwerkzeug lockerte ein Trupp den Gullideckel und hoben diesen an. Aufgrund der Agilität des Nagers konnte keine eingehende Kontrolle auf Unversehrtheit des Tieres durchgeführt werden. Ohne erkennbare Dankesgeste und Nennung seiner Personalien entfernte sich das Jungtier flink und scheinbar unverletzt vom Einsatzort. Im Einsatz waren 6 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20-1]. Der Rettungsleistelle in Unna konnte über Funk gegen 17 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

