Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geldspielautomaten Ziel bei Einbruch

Vreden (ots)

Zunächst haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang in ein Wohn- und Geschäftshaus in Vreden verschafft. Ziel war eine Spielhalle an der Twicklerstraße. Im Inneren brachen die Täter mehrere Geldspielautomaten auf. Mit Bargeld in unbekannter Höhe flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zu dem Geschehen kam es in der Nacht zum Mittwoch zwischen 01.30 und 02.10 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

