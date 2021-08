Polizei Bielefeld

POL-BI: Frau wird überfallen und schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte der Polizei Bielefeld bitten um Zeugenhinweise zu einem versuchten Raub im Bereich Herforder Straße / Zimmerstraße am frühen Freitag, 06.08.2021.

Die 62-jährige Bielefelderin begab sich am Freitagmorgen zu ihrer Arbeitsstelle und legte einen Teil der Strecke zu Fuß zurück. Zwischen 05:15 Uhr und 05:45 Uhr befand sie sich nahe der Kreuzung Herforder Straße / Zimmerstraße, als sie bemerkte, dass jemand an ihrem Rucksack riss. Was dann geschah, kann die Bielefelderin aufgrund ihres Schockzustands nicht mit Gewissheit sagen.

Es gelang ihr, im Anschluss der Tat ihre Arbeitsstelle aufzusuchen, wo Kollegen ihre Verletzungen und den stark beschädigten Rucksack bemerkten. Rettungskräfte brachten die 62-Jährige in eine nahe Klinik brachten, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Ihre Wertsachen befanden sich noch im Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise zu dem versuchten Raub unter der 0521-5450.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell