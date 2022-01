Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorroller gestohlen und ausgeschlachtet

Gronau (ots)

Nicht mehr viel übrig gelassen haben Unbekannte jetzt in Gronau von einem Motorroller: Das zuvor gestohlene Fahrzeug fand sich in desolatem Zustand wieder - unweit des Tatortes. Am vergangenen Wochenende hatten die Täter das Zweirad am Olympiaweg entwendet. Die Tat ereignete sich dort zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr. Am Mittwoch fand sich das Fahrzeug wieder - es stand an der Ecke Grünstiege/Thiesheide, unweit des Tatortes gelegen. Die Täter hatten den Motorroller regelrecht ausgeschlachtet und zahlreiche Teile entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

