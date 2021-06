Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere "Schockanrufe" im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In den vergangenen Tagen ist es in dem Zuständigkeitsbereich der Polizei Sarstedt zu mehreren sogenannten "Schockanrufen" gekommen. Bei diesen Anrufen wurde überwiegend älteren Menschen mitgeteilt, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall im Ausland verursacht habe. Die angerufenen Personen sollten nun die Kaution bezahlen. In den bislang bekannten Fällen ist es zu keinen Vermögensschäden gekommen, weil die Angerufenen misstrauisch geworden sind und die Telefonate beendet haben.

