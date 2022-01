Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut mehrere Versammlungslagen im Corona-Kontext in Einbeck

Northeim (ots)

Einbeck, Innenstadt

Dienstag, 04.01.2022, ca. 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr

EINBECK(da) - Am gestrigen Abend kam in der Einbecker Innenstadt erneut zu nicht angezeigten versammlungsrechtlichen Aktionen von Corona-Kritikern in der Einbecker Innenstadt. Parallel führten die Seebrücke Einbeck und das Einbecker Bündnis "Einbeck ist bunt" eigene, auch zuvor angezeigte Versammlungen im Bereich des Marktplatzes und am neuen Rathaus durch. Noch während des Verlesens der durch die Polizei erteilten Auflagen teilte sich die ca. 30 Personen starke Gruppe der Impfkritiker in Kleingruppen auf und lief für ca. eine Stunde durch die Innenstadt. Gegen 18:07 Uhr traf eine Kleingruppe der Impfgegner auf Versammlungsteilnehmer der Seebrücke. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Teilnehmer der Seebrücke beleidigt wurde. Infolgedessen kam es zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung, bei der der vorherige Beleidiger leicht verletzt wurde. Gegen beide Verursacher wurden Strafverfahren eingeleitet. Gegen 19.00 Uhr kam es nach Beendigung der beiden angezeigten Versammlungen erneut zu verbalen Auseinandersetzungen mehrerer Personen. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden für drei Personen Platzverweise für die Innenstadt ausgesprochen. Im Anschluss beruhigte sich die Lage und es waren keine weiteren polizeilichen Maßnahmen mehr erforderlich.

