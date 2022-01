Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuerwehr und Polizei retten einen Mann aus hilfloser Lage

Einbeck (ots)

(Wü) Am 04.01.2022, gegen 08:45 Uhr, wird ein 64-jähriger Einbecker durch Polizei und Feuerwehr erfolgreich aus seiner Wohnung befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Er war zuvor aufgrund eines medizinischen Notfalls selbst nicht mehr in der Lage, die Tür zu öffnen und sich Hilfe zu holen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell