Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verteilerkasten mit Böllern beschädigt

Einbeck (ots)

(Wü)Am Mittag des 04.01.2022 wird durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke Einbeck festgestellt, dass ein Verteilerkasten in der Straße "Auf dem Steinwege" in Einbeck durch einen Böller beschädigt wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wird ermittelt, dass das Gehäuse des Schaltkastens so beschädigt ist, dass dieser nun komplett erneuert werden muss. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Reste von Feuerwerkskörpern werden vor Ort aufgefunden. In der Nacht von Sonntag auf Samstag, gegen 23:00 Uhr, wurden durch Passanten im Bereich Stiftsplatz Knallgeräusche gehört. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei konnten aber keine Verursacher festgestellt werden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Einbeck unter 05561949780 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell