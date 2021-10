Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Trickdiebe bestehlen Seniorin ++ Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet ++ Radfahrer verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Trickdiebe bestehlen Seniorin

Verden. Erneut haben Trickdiebe eine Seniorin bestohlen. Am Dienstagmittag gegen 13:15 Uhr klingelte es an der Haustür einer 76-Jährigen, die in einem Mehrfamilienhaus zwischen dem Berliner Ring und der Straße Im Ohrt wohnt. Als die Frau öffnete, gab sich der Unbekannte als Handwerker aus und betrat die Wohnung, um angeblich Arbeiten im Bad durchzuführen. In der Wohnung stahl der Mann plötzlich und im Beisein der überrumpelten Frau ein Portemonnaie. Ein weiterer Täter, der sich offenbar eingeschlichen hatte und daher nicht gesehen wurde, entwendete zudem unbemerkt Schmuck aus anderen Räumen der Wohnung. Als die Täter geflohen waren, alarmierte die Frau die Polizei Verden. Bei dem Täter, der sich als Handwerker ausgab, handelte es sich um einen etwa 35 Jahre alten, 175 cm großen und kräftigen Mann mit Bauchansatz und gegelten schwarzen Haaren mit Seitenscheitel. Bekleidet war er mit einem weißen Oberhemd, einem blauen Pullover, einer blauen Steppjacke sowie dunklen Stoffhandschuhen. Er trug eine dunkelblaue Maske, wirkte insgesamt gepflegt und sprach Deutsch mit Akzent. Er führte ein Funkgerät bei sich. Hinweise von Anwohnern oder sonstigen möglichen Zeugen, die im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Kirchlinteln/Bendingbostel. Am Dienstag in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr haben unbekannte Täter am Stadtweg einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Zum Einsatz kam offenbar eine Säge, um an die Tabakwaren innerhalb des Automaten zu gelangen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizeistation Kirchlinteln ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04236/943370 zu melden.

Radfahrer verletzt

Achim/Uesen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße (L156) wurde am Dienstag gegen 18:20 Uhr ein Radfahrer verletzt. Eine 51-jährige Ford-Fahrerin befuhr die Obernstraße und bog nach rechts in Richtung Thedinghausen ab, obwohl ihr ein Radfahrer entgegenkam. Durch die folgende Kollision erlitt der 39-jährige Zweiradfahrer leichte Verletzungen. Die Autofahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, der Radfahrer zudem wegen der Nutzung der falschen Straßenseite.

