Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Diebstahl aus Wohnung ++ Empfindliches Bußgeld ++ Radfahrerin verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Verden. Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Sonntag in der Straße Im Ohrt in eine Wohnung eingedrungen. Hier stahlen sie diversen Schmuck, mit dem sie unerkannt vom Tatort flohen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Empfindliches Bußgeld

Verden. Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 21-jährigen Autofahrer auf der Artilleriestraße. Dabei wurde ein Drogentest bei dem Fahranfänger durchgeführt, der positiv verlief. Die Beamten untersagten dem jungen Mann daraufhin die Weiterfahrt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld.

Radfahrerin verletzt

Achim/Uesen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Obernstraße wurde am Montag gegen 7:30 Uhr eine Radfahrerin verletzt. Ein 41-jähriger Kia-Fahrer bog von der Obernstraße nach links in die Uesener Feldstraße ab, dabei missachtete er den Vorrang der ihm entgegenkommenden 25-jährigen Radfahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch die Kollision erlitt die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen, sie wurde daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Außerdem wurde ihr Rad beschädigt. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

