Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Reifen zerstochen und Kennzeichen gestohlen++Einfamilienwohnhaus durchsucht++Einbrecher erbeuten Schmuck und Bilder++Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Baum++

Landkreis Osterholz (ots)

Reifen zerstochen und Kennzeichen gestohlen Osterholz-Scharmbeck. An einem Toyota Avensis, der im Verlauf des Wochenendes in der Straße "Auf der Hammworth" abgestellt war, haben Unbekannte alle vier Reifen zerstochen und das hintere Kennzeichen gestohlen. Hinweise auf die Täter und deren Motivation gibt es noch nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Einfamilienwohnhaus durchsucht

Grasberg. Ein Einfamilienwohnhaus im Wiesengrund war am Wochenende das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Sie drangen gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entkamen durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss. Noch steht nicht fest, ob die Täter bei dem Einbruch auch etwas entwendet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Polizeikommissariats in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuck und Bilder

Schwanewede. Schmuck und Wandbilder haben Unbekannte in den letzten Tagen aus einem Einfamilienwohnhaus in der Blumenthaler Straße entwendet. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Baum Schwanewede. Knapp drei Promille Alkohol im Blut hatte ein 31-jähriger Autofahrer, der am Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Marktplatz" gegen einen Baum gefahren ist und sich zu allem Überfluss dabei auch noch leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch in der Atemluft des Schwaneweders fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, die allerdings noch ausgewertet werden muss. An seinem Auto entstand Sachschaden. Die Höhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

