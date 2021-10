POL-VER: ++Diebe entwenden Schweißgerät++Folgenschwere Kollision fordert sieben Verletzte - Autobahn für mehrere Stunden gesperrt - Kilometerlanger Rückstau...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Diebe entwenden Schweißgerät

Verden. Aus einer Scheune im Barneschweg in Hönisch haben Unbekannte ein Schweißgerät gestohlen. Die Tat wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet. Unklar ist noch, ob den Tätern noch weiteres Diebesgut in die Hände gefallen ist. Im Umfeld der betreffenden Scheune fanden sich weitere Gegenstände, die vermutlich ebenfalls gestohlen werden sollten, jedoch von den Tätern zurückgelassen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe von der weiteren Tatausführung ablassen mussten, weil sie gestört wurden. Von dem fehlenden Schweißgerät fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in Verbindung zu setzen.

Folgenschwere Kollision fordert sieben Verletzte - Autobahn für mehrere Stunden gesperrt - Kilometerlanger Rückstau Langwedel. Bei einem folgenschweren Zusammenstoß auf der Autobahn 27 in Höhe des Anschlussstelle Langwedel sind am Sonntagnachmittag sieben Menschen zum Teil schwerverletzt worden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Hannover-Bremen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen. Die Staulänge betrug zeitweilig bis zu zehn Kilometer. Die Polizei leitete den Verkehr ab der Anschlussstelle Langwedel ab. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als ein 39-jähriger Autofahrer aus Oldenburg beim Befahren des Beschleunigungsstreifens mit seinem VW-Golf von der Fahrbahn abkam und beim Gegenlenken das Lenkrad verriss. In der Folge rutschte sein Wagen auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte mit dem Pkw Mazda eines 22-Jährigen aus dem Kreis Nienburg, der in Richtung Bremen unterwegs war. Der Zusammenprall war so heftig, dass sich der Mazda überschlug und kopfüber auf dem Dach landete. In dem Auto wurden der Fahrer und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin schwerverletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. In dem VW-Golf des Unfallverursachers erlitten der 39-jährige Fahrer, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau sowie die drei gemeinsamen Kinder des Paares, elf Monate sowie sechs und neun Jahre alt, leichte Verletzungen. An den Autos entstand Totalschaden. Die Höhe wird mit rund 15.000 Euro angegeben.

Lehrerzimmer verwüstet

Achim. Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in die Räumlichkeiten der Achimer Realschule eingedrungen und haben Lehrerzimmer und Sekretariat zunächst durchsucht und anschließend verwüstet. Der Schaden ist beträchtlich. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang noch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbrecher erbeuten Fotoapparat

Blender. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Mühlenberg" haben bislang unbekannte Diebe am Sonntag einen Fotoapparat entwendet. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und suchten offenbar zielgerichtet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Hinweise werden von dem Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Auto fängt während der Fahrt Feuer

Ottersberg. Während der Fahrt hat der VW-Polo eines 23-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck in der Nacht zu Sonntag in der Reeßumer Straße Feuer gefangen und ist vollständig aufgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg löschte den Brand.

