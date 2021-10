Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannte Unfallverursacherin gesucht

Ritterhude (ots)

Am Donnerstag gegen 12:00 Uhr flüchtete eine bislang unbekannte ältere Dame nach einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "An der Ihle". Die Polizei bittet nun unter 04791/3070 um Zeugenhinweise an die Beamt/-innen in Osterholz-Scharmbeck.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Dame beim Einparken rückwärts gegen einen bereits abgestellten Hyundai. Die Dame soll mit einem grauen, älteren Kleinwagen mit Osterholzer Kennzeichen unterwegs. Sie wird als circa 70 Jahre alt, etwa 165 cm groß mit grauem Haar beschrieben.

Der verursachte Sachschaden liegt in einem vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell