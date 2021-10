Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern ++ Einbruch in Gartenschuppen ++ Einbruch in Vereinsheim ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Eigentümer von Fahrrädern

Verden. Die Polizei Verden sucht Eigentümer/-innen gestohlener Fahrräder. Bereits am 10.10.2021, ein Sonntag, waren fünf junge Männer im Alter von 16 Jahren bis 27 Jahren in den frühen Morgenstunden beim Diebstahl von Fahrrädern am Bahnhof in Verden erwischt worden. Ein Zeuge hatte die Taten beobachtet und die Polizei Verden alarmiert, die sofort einschreiten und die flüchtenden Diebe im Zuge der Fahndung feststellen konnte. Die Beute der fünf Fahrräder wurde von den Beamt/-innen sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Die Eigentümer konnten jedoch bisher nicht ausfindig gemacht werden. Mit Bildern der Räder wendet sich die Polizei Verden nun an die Bevölkerung und bittet die Besitzer unter 04231/8060 um Kontaktaufnahme mit den Beamt/-innen oder bittet um Hinweise auf die Eigentümer/-innen.

(++ Lichtbilder befinden sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

Einbruch in Gartenschuppen

Oyten. Unbekannte Täter drangen zwischen Mittwoch und Donnerstag in einen Gartenschuppen in der Lindenstraße ein stahlen diverse Gegenstände. Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, nahmen sie unter anderem ein E-Bike an sich und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Einbruch in Vereinsheim

Langwedel. Einbrecher hebelten zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmorgen Fenster eines Schützenvereinsheims in der Hauptstraße auf und durchsuchten die Räume nach geeigneter Beute. Die Diebe stahlen unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamt/-innen in Verden.

