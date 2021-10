Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch fehlgeschlagen ++ Zeugen nach Einbruch gesucht ++ Flüchtiger Unfallverursacher ermittelt ++ Drei Pkw in Unfall verwickelt ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

LANDKREIS VERDEN (ots)

Einbruch fehlgeschlagen

Dörverden. Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag zwischen dem Nachmittag und dem Abend gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Waldenburger Weg einzubrechen. Aus bislng unbekannter Ursache ließen die Täter von der Tat ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt dennoch bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Ottersberg/Quelkhorn. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend hebelten unbekannte Täter ein Seitenfenster zu einem Wohnhaus im Wilstedter Kirchweg auf. Sie durchsuchten das Wohnhaus nach geeigneter Beute und nahmen Schmuck an sich, mit dem sie unerkannt flüchten konnten. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände geben können, werden gebeten, sich unter 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Flüchtiger Unfallverursacher ermittelt

Verden/A27. Ein 53-jähriger Fahrer eines Sattelzuges prallte am Mittwochmorgen auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei Oyten, die ersten Erkenntnissen zufolge gerade ein liegengebliebenes Fahrzeug absicherten. Der 53-Jährige war aus bislang unbekannten Gründen zwischen Langwedel und Verden-Nord nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Sachschaden liegt jedoch im vierstelligen Bereich.

Der 53-jährige Verursacher flüchtete zunächst vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Mithilfe eines aufmerksamen 48-jährigen Zeugen konnte der Mann jedoch von der Autobahnpolizei Langwedel angetroffen werden. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen.

Drei Pkw in Unfall verwickelt

Thedinghausen. Bei einem Unfall im Beppener Bruchweg entstand am Mittwochvormittag ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ein 77-Jähriger in einem VW Golf musste vor einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt halten. Eine 53-Jährige Fahrerin eines VW Passat hielt hinter ihm. Eine dahinter befindliche 55-Jährige in einem weiteren VW Golf übersah die Situation und fuhr auf den Passat auf, der auf den vordersten Golf geschoben wurde.

Von der Fahrbahn abgekommen

Verden. Eine 48-jährige Fahrerin eines Ford kam am Mittwochabend aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Bremer Straße ab und prallte gegen einen geparkten Lkw. Die Frau war in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Aufprall geschah. Der Ford konnte nur noch abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit rund 16.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei Verden sofort aufgenommen, dauern aber noch an.

