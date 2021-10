Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: BMW gerät während der Fahrt in Brand - Verkehr auf A1 bis zum Nachmittag beeinträchtigt ++ Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag ++ Verkehrskontrollen bei "Jan im Düstern" ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

BMW gerät während der Fahrt in Brand - Verkehr auf A1 bis zum Nachmittag beeinträchtigt

Oyten/A1. Am Mittwoch brannte ein Pkw auf der A1 zwischen Posthausen und Oyten in fahrtrichtung Münster und sorgte für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der BMW um kurz vor 09:00 Uhr am Morgen während der Fahrt in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersberg löschte das Feuer ab. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden umgehend von der Autobahnpolizei Langwedel aufgenommen, dauern jedoch noch an.

Der BMW konnte am Ende nur noch abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Autobahnmeisterei übernahm nicht nur die Absperrmaßnahmen, sondern musste kurzfristige Arbeiten an der Fahrbahn durchführen. Auch durch diese Arbeiten am Einsatzort kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bis etwa 11:30 Uhr war eine Vollsperrung notwendig. Im Anschluss musste noch bis etwa 15:00 Uhr der Hauptfahrtstreifen gesperrt werden und der Verkehr auf den zwei Überholfahrstreifen am Geschehen vorbeigeleitet werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstelligen Bargeldbetrag

Ritterhude. Falsche Polizeibeamte betrogen einen 78-Jährigen aus Ihlpohl in der vergangenen Woche um einen fünfstelligen Betrag. Die unbekannten Täter hatten dem Mann in mehreren Telefonaten vorgespielt, dass Fremde es auf sein Geld auf einem Sparbuch abgesehen hätten und dazu mit Mitarbeitenden seiner Bank zusammenarbeiten würden. Um das Geld vor den Dieben zu sichern, sollte der 78-Jährige es an die vermeintliche Polizei übergeben. An zwei Tagen sollte der Mann das von der Bank geholte Bargeld vor dem Haus deponieren, wo es von einem unbekannten Täter abgeholt wurde.

Der Mann hatte die Taten am vergangenen Freitag bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen wurden sofort aufgenommen und werden eng mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Verden abgestimmt, führten bisher jedoch noch nicht zur Festnahme der Betrüger.

Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, die fremde Personen gesehen oder ungewöhnliche Umstände in Ihlpohl wahrgenommen haben, unter 04791/3070 dringend um Hinweise.

Verkehrskontrollen bei "Jan im Düstern"

Lilienthal. Polizeibeamte der Polizeistation Lilienthal, des Polizeikommissariats Osterholz und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz kontrollierten am Dienstagmittag mehr als 40 Fahrzeuge, die auf der Worphause Landstraße unterwegs waren. Im Blick hatten die Beamtinnen und Beamten alle Themen der Verkehrssicherheit und nutzten die Situation, um die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Rund 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten mussten eingeleitet werden, davon immerhin neun Verstöße wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer.

