POL-VER: Ablenkung im Blick ++ Zeugen nach räuberischem Angriff auf Rollerfahrer gesucht ++ Mann gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus stiehlt Schmuck ++ Täter beschädigen Tür eines Schuhgeschäftes

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Ablenkung im Blick

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei Osterholz kontrollierte am Montag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmende im Bereich der Marktweide, Ecke Baustraße und stellte dabei wiederholt die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen bei der Fahrt fest. Rund 13 Verstöße dieser Art registrierten die Beamtinnen und Beamten.

Insbesondere eine 39-Jährige zeigte sich äußerst uneinsichtig. Sie hat zwar eingeräumt, dass sie ihr Handy bei der Fahrt mit ihrem Pkw in der Hand hatte, wollte jedoch kein Fehlverhalten im Anschließen eines Ladekabels sehen. Der jüngste Betroffene war 19 Jahre alt, die älteste Betroffene 56 Jahre alt.

Zeugen nach räuberischem Angriff auf Rollerfahrer gesucht

Hambergen. Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 15-Jähriger am Freitagabend von einem Unbekannten überfallen wurde. Der 15-Jährige war im Windhornsweg unterwegs, als er drei jungen Männern begegnete. Einer der jungen Männer soll den 15-Jährigen angeschrien und geschubst haben, sodass dieser zu Fall kam. Verletzungen zog sich das Opfer glücklicherweise nicht zu. Den Ermittlungen zufolge soll der Täter dem Jungen den Roller weggenommen und damit weggefahren sein.

Hinzugerufene Polizeibeamte fanden den gestohlenen Roller später in der Nähe Tatortes. Nach Zeugenaussagen waren die drei jungen Männer kurz nach der Tat mit einem weißen Mercedes mit schwarzem Dach in Richtung Osterholz-Scharmbeck davongefahren. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 um Hinweise auf den Täter und seine Begleiter, sowie den genutzten Mercedes. Der Täter wurde als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185cm groß und schlank beschrieben. Er habe außerdem einen Vollbart und Oberlippenbart sowie dunkles Cap getragen und habe alkoholisiert gewirkt.

Mann gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus stiehlt Schmuck

Ritterhude. Am Montagmittag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter scheinbar durch eine offene Nebeneingangstür Zutritt zu einem Wohnhaus im Nelkenweg. Der Mann traf innen auf die 81-jährige Bewohnerin und gab sich ersten Informationen zufolge als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Er forderte die Frau auf, das Wasser in den Badezimmern aufzudrehen und stahl Schmuck, während sie abgelenkt war und sich im Haus bewegte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz auf eine unbekannte Person in der Umgebung gebeten. Der Mann soll etwa 172 cm groß und Mitte Zwanzig sein. Er habe außerdem eine weiße, glänzende Hose, ein dunkles T-Shirt, einen Mundnasenschutz und eine Kopfbedeckung getragen.

Täter beschädigen Tür eines Schuhgeschäftes

Lilienthal. Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag beschädigten bislang unbekannte Täter eine Tür zu einem Schuhladen in der Falkenberger Landstraße. Nach ersten Ermittlungen dürften die Täter das Glas der Tür mit einem Stein beschädigt haben. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen verdächtiger Beobachtungen in der Umgebung werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

