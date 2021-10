Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Güterverkehr unter die Lupe genommen - Polizei Osterholz berichtet über Kontrolle ++ Imbiss beschädigt ++ Scheinwerfer gestohlen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Güterverkehr unter die Lupe genommen - Polizei Osterholz berichtet über Kontrolle

Hambergen. Bereits am 14.10.2021, Donnerstag, haben Beamte des Polizeikommissariats Osterholz, sowie der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz rund 50 Fahrzeuge bei einer Standkontrolle im Sophie-Tietjen-Ring überprüft. Die Kontrolle konzentrierte sich hauptsächlich auf den gewerblichen Güterverkehr, es wurden aber auch PKW mit Anhänger und landwirtschaftliche Zugmaschinen kontrolliert. Bei 21 Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt, was eine Beanstandungsquote von 42 Prozent ergibt. Die Verstöße lagen überwiegend im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten, sowie der Ladungssicherung, aber auch technische Mängel wurden festgestellt. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung erstattet. Vier Fahrzeugen wurde, zumindest vorrübergehend, die Weiterfahrt untersagt.

So hatte ein 34-jähriger Fahrer eines Kleintransporters das zulässige Gesamtgewicht seines Fahrzeuges von 3500kg um 32 Prozent überschritten. Gewogen wurde das Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 4620Kg. Der Fahrer musste einen Teil der Ladung auf ein anderes Fahrzeug umladen.

Ein 40-jähriger Fahrer eines PKW mit Anhänger war ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Weil er anstelle der erforderlichen Führerscheinklasse BE, nur die Führerscheinklasse B vorweisen konnte, kommt auf ihn deshalb ein Strafverfahren zu. Des Weiteren wurde die maximal zulässige Anhängelast des Zugfahrzeuges von 2000kg überschritten. Auf dem Anhänger war ein Bagger geladen, wodurch sich ein Gewicht des Anhängers von 2785kg ergab. Zusätzlich war der Bagger unzureichend gesichert.

Noch schwerwiegender war die Überschreitung der Anhängelast bei einem 40-jährigen Fahrer eines LKW mit Anhänger. Hier wurde die zulässige Anhängelast des LKW von 2000kg um ganze 134 Prozent überschritten. Geladen war ein Fass mit Flüssigdünger. Die Fahrt musste ohne den Anhänger fortgeführt werden.

Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hatte ausgefüllte Dokumente bezüglich seiner Lenk- und Ruhezeiten bereits für Tage im Voraus bei sich. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Imbiss beschädigt

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zu Sonntag Steine gegen eine Scheibe eines Imbisses in der Hauptstraße. Ob die Täter in das Gebäude einbrechen wollten aber von der Tat abließen, prüft die Polizei derzeit. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Scheinwerfer gestohlen

Lilienthal. Unbekannte Täter schlugen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen auf dem Gelände eines Automobilhandels ein Fenster eines BMW ein, bauten anschließend Frontscheinwerfer aus und flüchteten mit der Beute. Der Sachschaden wird Schätzungen zufolge mit rund 1.300 Euro beziffert.

Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

