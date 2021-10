Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 16.10.2021

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

Diverse Unfälle rund um das Bremer Kreuz

Auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück mussten die Verkehrsteilnehmenden nicht allein wegen des einsetzenden Ferienreiseverkehrs viel Geduld mitbringen. Wegen einer Vollsperrung vor dem Bremer Kreuz kam es gerade in diesem Bereich und den Umleitungsstrecken zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnpolizei Langwedel nahm allein in der Zeit von 12:30 Uhr und 14:00 Uhr vier Verkehrsunfälle auf. Zwei Auffahrunfälle und zwei Unfälle beim Einfädeln auf die Autobahn führten zu einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Glücklicherweise blieben alle Verkehrsteilnehmer unverletzt.

Akkustaubsauger explodiert- PKW und Carport in Brand

Langwedel. Beim Aussaugen eines PKW explodierte am Freitagabend gegen 20:20 Uhr ein Akkustaubsauger aufgrund eines technischen Defektes in der Hand des Nutzers. Das brennende Gerät setzte zunächst den PKW in Brand und griff anschließend auf den Carport über. Unglücklicherweise wurde unter diesem Brennholz gelagert, was die Brandentwicklung begünstigte. Da der Carport direkt am Wohnhaus befestigt ist, entstand durch den Brand ebenfalls ein Schaden am Wohngebäude. Durch mehrere Ortsfeuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Der durch die Explosion leichtverletzte Nutzer des Staubsaugers wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Unfall bei Straßenabsperrung

Langwedel. An einer, für die Löscharbeiten des Carportbrandes in der Feldstraße errichtete Absperrung kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Feldstraße aus Richtung Langwedlermoor in Richtung Langwedel, als er aufgrund einer Straßensperrung anhalten muss. Ein 65-Jähriger befuhr die Kreisstraße in gleicher Richtung und übersah den, an der Absperrung haltenden PKW. Er stoß mit diesem zusammen, kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 65-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Bei dem Unfall wurden der 54-Jährige und seine Beifahrerin leichtverletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher wurde leichtverletzt. Ihm wurde Blut entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwarten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Kreissparkasse

Verden. Zwischen 10:45 Uhr und 17:45 Uhr kam es auf dem großen Parkplatz der Kreissparkasse Verden in der Ostertorstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Unfallflüchtige verursachte durch Ein- oder Ausparken einen Schaden von ca. 3000 Euro an einem abgeparkten PKW. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder den/die Fahrzeugführer/in beschreiben können, werden gebeten dies der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231-8060 zu melden.

Farbe auf Fahrbahn

Verden. Am Freitag gegen 09:00 Uhr öffnete sich aus unbekannter Ursache der Kofferraum eines 61-jährigen Fahrzeugführers auf der Groß Hutberger Straße in Hönisch. Daraufhin fiel ein 5 Liter-Eimer Wandfarbe auf die Straße und wird dabei so beschädigt, dass die Farbe auf die Straße läuft. Von mehreren Fahrzeugen wurde die ausgelaufene Farbe anschließend durchfahren und auf der Fahrbahn verteilt. Die Feuerwehr musste zwecks Säuberung anrücken. Im Laufe des Tages meldeten sich mehrere Fahrzeugführer bei der Polizei, die die Farbanhaftungen an PKW und Reifen nicht mehr entfernen können. Die Versicherung des Unfallverursachers muss nun für den entstandenen Schaden aufkommen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus in Achim

Achim. Im Tatzeitraum der zurückliegenden zwei Wochen kam es in der Hinrich-Brüns-Straße in Achim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einem zu diesem Zeitpunkt unbewohnten Reihenhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Tatobjekt gelang allerdings nicht. Von einer weiteren Tatbegehung wurde aus bislang unbekannten Gründen abgelassen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202-9960.

Verkehrsunfall in Achim Ortsteil Badenermoor

Achim. Am Freitagnachmittag kam es in Achim Ortsteil Badenermoor in der dortigen Roedenbeckstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 92-jähriger Fahrzeugführer aus Achim befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw Ford B-Max die Kreisstraße 6 in Fahrtrichtung Posthausen. In Höhe der Einmündung Ueserner Moorweg beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen in Fahrtrichtung Achim fahrenden Pkw VW Golf, der mit einem 58-jährigen Fahrzeugführer sowie einer 52-jährigen Beifahrerin besetzt war. Es kam schließlich zum Zusammenprall beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Pkw VW Golf kam durch den Zusammenprall nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine 63-jährige Fußgängerin aus Achim, die mit ihren zwei Hunden auf dem dortigen Gehweg fußläufig unterwegs war. Anschließend prallte der Pkw gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Grundstücksumzäunung. In einem Vorgarten kam der Pkw schließlich zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie eine Insassin jeweils leicht verletzt. Die Fußgängerin erlitt durch den Anprall schwere Verletzungen. Sämtliche Personen wurden einer medizinischen Behandlung zugeführt. Einer der beiden Hunde wurde durch den Anprall so massiv verletzt, dass das Tier seinen Verletzungen erlag. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Anprall massiv im Frontbereich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden von ca. 19.000 Euro. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell