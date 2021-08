Polizei Paderborn

POL-PB: Regenwasser-Fallrohre abmontiert und gestohlen - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(CK) - Bislang unbekannte Täter machten sich in den vergangenen Tagen an Regenwasser-Fallrohren aus Kupfer zu schaffen. Diese wurden zunächst abmontiert und anschließend gestohlen.

Tatorte waren in der Nacht zu Mittwoch (04.08.) Häuser an der Straße Am Kanal in Sande sowie an der Hermann-Löns-Straße und Sander-Bruch-Straße in Sennelager.

In der Nacht zuvor (auf Dienstag, 03.08.) montierten die Diebe in Schloß Neuhaus an der Neuhäuser Kirchstraße ein Kupfer-Fallrohr ab.

Die Tatzeit lag in allen Fällen in den Nachtstunden, die Beute muss aufgrund der Größe und des Gewichts mit einem größeren Fahrzeug, möglicherweise ein Buli oder Transporter, abtransportiert worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Diebstählen machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet, die sich an den Häusern zu schaffen gemacht haben? Wer kann Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge geben oder kann sonst Angaben dazu gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

