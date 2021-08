Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wahlplakate beschädigt

Sundern (ots)

Gleich mehrere Wahlplakate wurden vermutlich in der Nacht zum Montag auf der Kaiserhöhe, auf der Rönkhauser Straße und auf der Langscheider Straße beschädigt. Die Täter beschmierten die Plakate u.a. mit Hakenkreuzen. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Dortmund wurde bereits über die Sachbeschädigungen in Kenntnis gesetzt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

