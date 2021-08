Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Imbiss an der Kasseler Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an der stabilen Eingangstür. Es entstand jedoch ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg: Unbekannte Täter hatten es am vergangenen Wochenende auf den Kiosk der Schule "Am Wilzenberg" abgesehen. Zwischen Freitag und Montag brachen die Täter ein Fenster auf. Anschließend entwendeten sie Süßigkeiten und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Montagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in das St.-Ursula-Gymnasium gemeldet. Zwischen Freitag und Montag hatten die Täter versucht, mehrere Eingangstüren aufzuhebeln. Sie schafften es jedoch lediglich in das Lehrerzimmer einzubrechen. Dieses durchsuchten sie. Angaben zur Beute liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell