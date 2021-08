Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallzeugen gesucht

Olsberg (ots)

Am Samstag, den 14. August ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Fruges Straße ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein älterer Autofahrer gegen einen geparkten, roten Ford Fiesta. Der Mann flüchtete anschließend vom Parkplatz. Ein Mann und eine Frau beobachteten den Unfall und informierten den Besitzer des beschädigten Fords. Die Polizei wurde erst einige Tage später über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Das Verkehrskommissariat Brilon konnte zwischenzeitlich den mutmaßlichen, älteren Autofahrer ermitteln. Leider sind die Personalien der beiden Zeugen nicht bekannt. Für die weiteren Ermittlungen werden diese, sowie weitere Beobachter des Unfalls gebeten, sich mit der Polizei in Brilon in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell