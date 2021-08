Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Brilon (ots)

Unbekannte Täter besprühten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, die Außenwand der Heinrich-Lübke-Schule am Steinweg. Die Fassade des Gebäudes wurde hierbei mit neongelber Farbe beschmiert und beschädigt. Hinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

