POL-VER: Einbrecher gesucht ++ Unfall in der Wesermünder Straße ++ Pkw übersehen ++

Einbrecher gesucht

Hambergen. Einbrecher gelangten durch Aufhebeln einer Terrassentür am frühen Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Straße "Jantzen Park" und durchsuchten die Räume nach geeigneter Beute. Sie flüchteten unter anderem mit Schmuck und Bargeld. Eine 52-jährige Bewohnerin hatte zwei mutmaßliche Täter noch auf dem Grundstück in Richtung Bahnhof flüchten gesehen. Eine Person soll männlich, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Eine zweite Person soll etwas größer und von schlanker Statur gewesen sein. Beide sollen eine dunkle, dicke Jacke getragen haben. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 nun um Hinweise von Zeugen, die in der Umgebung unbekannte Personen oder ungewöhnliche Umstände bemerkt haben.

Unfall in der Wesermünder Straße

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmittag übersah ein 61-jähriger Fahrer eines BMW scheinbar einen 46-Jährigen mit einem Pedelec, als er von einem Grundstück in der Wesermünder Straße in den Verkehr einfahren wollte. Der 46-Jährige war gerade auf der Wesermünder Straße aus Richtung der Westerbecker Straße unterwegs und bevorrechtigt. Der 46-Jährige wurde von Rettungskräften mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Pkw übersehen

Osterholz-Scharmbeck. Ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger verletzten sich bei einem Unfall in der Pappstraße am Mittwochabend leicht. Der 29-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor war der der 23-Jährige mit einem BMW von der Reiswerkestraße nach links in die Pappstraße gefahren. Dabei hatte er scheinbar den 29-Jährigen in einem anderen BMW übersehen, der gerade vom Kreisverkehr in die Pappstraße fuhr. Der Sachschaden wird mit rund 17.000 Euro beziffert.

