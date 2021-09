Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210915-3: Unbekannter leerte Geldbörse - Zeugen gesucht

Brühl (ots)

Mit einem Trick lenkte ein Dieb einen 81-jährigen Brühler ab.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Diebstahl an der Wilhelm-Kamm-Straße geben können. Der 81-Jährige gab an, dass er am Dienstagmorgen (14. September) gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Post von einem etwa 30 Jahre alten Mann angesprochen worden sei. Der Unbekannte bat darum Geld gewechselt zu bekommen. Der Senior tauschte daraufhin Münzgeld gegen einen fünf Euro-Schein. Während des Geldwechsels hielt der Unbekannte ein Stück Papier über die Geldbörse des Seniors und fragte ihn nach unterschiedlichen Straßen. Wenig später stellte der 81-Jährige in einem Geschäft fest, dass mehrere hundert Euro aus seiner Geldbörse fehlten.

Der Täter soll etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er soll dunkle Haare haben und mit einem Akzent Deutsch gesprochen haben.

Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 23. (akl)

