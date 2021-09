Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210915-1: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Frechen (ots)

Die Polizei war mit mehreren Beamten am Unfallort, um dort den Verkehrsfluss im morgendlichen Berufsverkehr zu regeln.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autofahrer (31) am Mittwochmorgen (15. September) gegen 8.30 Uhr auf der Aachener Straße (L361) in Richtung Köln. An der Kreuzung Bonnstraße (L183) beabsichtigte er nach links in Richtung Pulheim abzubiegen. Die Ampel seiner Linksabbiegerspur soll drei Phasen lang nur Rotlicht gezeigt haben, worauf er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit dem Wagen einer aus Richtung Köln entgegenkommenden Fahrerin (59) kollidierte, deren Ampel Grünlicht gezeigt haben soll.

Beide Autofahrenden kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Dort werden sie zur Stunde behandelt.

An beiden Autos entstanden Sachschäden, wodurch sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Bei einem Wagen stellten die Beamten fest, dass dieser mit LPG (Gas) betrieben wurde. Da der Gastank augenscheinlich keine Beschädigungen aufwies, wurde dieser Wagen ohne weitere Absicherung abgeschleppt.

Aufgrund des vorherrschenden Berufsverkehrs waren am Einsatzort mehrere Streifenwagen erforderlich, um den Verkehrsfluss zu regeln. Gegen 9.50 Uhr war der Kreuzungsbereich für den Verkehr wieder freigegeben. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell