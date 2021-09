Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210914-3: Autoaufbrecher weckten Nachbarn

Frechen (ots)

Ein 34-Jähriger erwachte durch verdächtige Geräusche auf der Straße.

Mit Blick aus dem Fenster soll der Zeuge (34) gegen zwei Uhr zwei Männer gesehen haben, die auffällig ruhig den Wagen seines Nachbarn (36) aufbrachen, der in der Dürerstraße in Königsdorf abgestellt war. Der Zeuge wählte den Notruf 110 der Polizei und schilderte seine Beobachtungen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und die Täter den Navigationsfesteinbau und das Bedienelement ausgebaut und entwendet hatten (Bilder).

Einer der Täter ist 190 Zentimeter groß und war insgesamt dunkel gekleidet. Auffällig war der von ihm getragene Rucksack.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

