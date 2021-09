Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schwerer Verkehrsunfall, zwei Verletzte

Bonn (ots)

Bonn-Brüser Berg, Brüser Damm / Hallestr.; 02.09.2021 16:14 Uhr

Auf dem Brüser Damm kollidierten am Nachmittag zwei PKW auf Höhe der Hallestraße. Ein Fahrer wurde in seinem Fahrzeug massiv eingeklemmt, sodass eine technische Rettung mittels hydraulischem Rettungsgerät durchgeführt werden musste. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in die Bonner Uniklinik transportiert.

Durch den Aufprall schleuderte eines der beteiligten Fahrzeuge auf den Grünstreifen zwischen den beiden Fahrspuren. Eine auf dem Grünstreifen verbaute Absperrung aus Stahlrohren trat durch den Motorraum in das Fahrzeuginnere ein und durchbohrte den Oberschenkel des Fahrers. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug durch den Rettungsdienst und eine Notärztin erstversorgt und stabilisiert. Die Notärztin empfahl eine schnelle, wenn auch schonende, Rettung. Auf beiden Seiten des Fahrzeuges wurden Zugangsöffnungen geschaffen, indem die Türen mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt wurden. Die Metallstange wurde in einem ersten Schritt mittels Hydraulikschere gekürzt um sicher am Patienten arbeiten zu können. Anschließend wurde die Metallstange auf beiden Seiten des Oberschenkels abgetrennt und der Patient nach rund 40 Minuten aus dem Fahrzeug befreit. Mit dem Fremdkörper im Bein wurde der Patient in die Bonner Uniklinik transportiert.

Der zweite Unfallbeteiligte war nicht eingeklemmt und wurde von der Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr betreut. Anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und ebenfalls ins Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1 und 2, der Rettungswache 4 sowie von der Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell