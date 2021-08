FW-BN: Großbrand beschädigt Turnhalle in Tannenbusch

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Großbrand beschädigt Turnhalle in Tannenbusch

Bonn-Tannenbusch, Schlesienstraße, 22. August 2021, 2:12 Uhr: Ein Feuer in der Turnhalle der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Bonn-Tannenbusch sorgte am frühen Sonntagmorgen für einen Großeinsatz der Bonner Rettungskräfte. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Halle ist durch den Brand allerdings derart beschädigt, dass sie bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden kann. Verletzte gab es durch den Brand keine.

Zahlreiche Notrufe meldeten am frühen Sonntagmorgen offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung auf dem Gelände der städtischen Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Bonn-Tannenbusch. Die ersten Einsatzkräfte konnten bei ihrem Eintreffen einen Vollbrand der dortigen Turnhalle bestätigen. Um eine Brandausbreitung zu verhindern und wegen der erforderlichen umfangreichen Löschwasserversorgung erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe und forderte damit weitere Einheiten nach. Die insgesamt rund 60 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer zunächst von außen mit fünf Löschleitungen - unter anderem über zwei Drehleitern. Gegen 3:05 Uhr zeigte der Löscheinsatz Erfolg, sodass eine weitere Brandausbreitung verhindert werden konnte. Die Nachlöscharbeiten im Gebäude sowie auf dem Dach zogen sich noch bis zu den frühen Morgenstunden hin. Um einen Lageüberblick von oben zu bekommen und um das Dach der Turnhalle auf Glutnester zu untersuchen, setzte die Einsatzleitung eine Drohne mit Wärmebildkamera ein. Nach Abschluss der Nachlösch- und Aufräumarbeiten war der Einsatz der Feuerwehr war gegen 6:30 Uhr beendet. Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Dransdorf, Buschdorf, Lengsdorf, Endenich, Beuel und Röttgen der Freiwilligen Feuerwehr Bonn, der Rettungsdienst, sowie der Presse- und der Führungsdienst. Die Löscheinheiten Bonn-Mitte, Rheindorf, Holzlar und Holtorf besetzten zum Grundschutz die Feuerwachen 1 und 2.

