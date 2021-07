Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer in Garage

Detmold (ots)

Am heutigen Mittag um 12:55 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte und der Rettungsdienst mit dem Stichwort "Feuer 2 - brennt Carport / Garage" in die Heidenoldendorfer Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Garage Unrat brannte. Erste Löschmaßnahmen der Anwohner verhindern Schlimmeres, sodass die Feuerwehr unter Einsatz von Atemschutz nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell