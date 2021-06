Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer in Imbisslokal

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Detmold (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:15 Uhr, wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Brand in einem Imbisslokal an der Sprottauer Straße gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war im Innenraum des Lokals ein Feuer ausgebrochen. Ein Atemschutztrupp konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen sowie eine Propangasflasche aus dem Innenraum sichern und ins Freie bringen. Nach etwa 45 Minuten konnten die eingesetzten Kräfte aus den Einheiten Hauptamtlich und Mitte sowie der Rettungsdienst einrücken. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell