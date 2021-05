Feuerwehr Detmold

FW-DT: Wohnungsbrand - Menschenleben in Gefahr

Detmold (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3:50 Uhr wurde das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Pivitsheide zu einem Wohnungsbrand mit Menschen Leben in Gefahr in den Ortsteil Pivitsheide gerufen. Aufgrund der ersten Meldungen wurden direkt drei Rettungswagen und ein Notarzt an die Einsatzstelle alarmiert.

Im Anbau eines Wohnhauses war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Anwohnerin konnte die Wohnung schwerverletzt verlassen. Ein Passant leistete Erste Hilfe und verletzte sich dabei leicht. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Bewohnerin musste mit schweren Verletzungen in ein Klinikum transportiert werden.

Die Brandbekämpfung wurde im Innen- und Außenangriff von mehreren Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Um an den Brandherd zur gelangen wurde die Dachfläche geöffnet, dazu kam die Drehleiter zum Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Da sich die Nachlöscharbeiten aufwendig gestalteten, wurde die Löschgruppe Hiddesen zur weiteren Unterstützung alarmiert. Die Löschgruppe Brokhausen sicherte den Grundschutz für weitere Einsätze im Stadtgebiet ab.

Um 09:00 Uhr war der Einsatz beendet.

Zum Einsatz kamen ca. 70 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell