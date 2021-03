Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachtragsmeldung zu "16-Jährige vermisst - Polizei sucht Zeugen"

Celle (ots)

Im Fall der vermissten 16-jährigen Isabella O. hatte ein Personensuchhund ihre Spur aufgenommen, jedoch die Fährte im Bereich REAL-Markt, An der Hasenbahn, verloren. Hat jemand Isabella gestern oder heute dort gesehen? Sie ist 170 cm groß, trägt schwarze Schuhe (vermutlich Doc Martens) und sehr wahrscheinlich eine schwarze Jacke. Derzeit ist nicht bekannt, ob Isabella in ein Auto bzw. Taxi gestiegen ist oder ob sie sich noch in der Nähe des letzten Aufenthaltsortes befindet. Wir haben ein Hinweistelefon eingerichtet: 05141/277-376.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell