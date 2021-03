Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Polizeibeamter nach Widerstand verletzt

Celle (ots)

Am späten Samstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Lotharstraße, infolge dessen einer der eingesetzten Beamten leicht verletzt wurde. Als gegen 23.00 Uhr eine Rettungswagenbesatzung um polizeiliche Unterstützung bei der Untersuchung eines erheblich alkoholisierten jungen Mannes bat, rastete dieser vollkommen aus. Der 20-Jährige ließ sich auch von seinen anwesenden Bekannten nicht beruhigen, er beleidigte und bespuckte die Beamten. Nachdem er mit Handfesseln und unter massiven Widerstandshandlungen in den Streifenwagen verbracht wurde, verletzte er den neben ihm sitzenden Polizisten durch Kopfnüsse. Auch im Gewahrsam fuhr er fort, die Beamten mit übelsten Schimpfwörtern zu titulieren. Nach einer Blutprobe musste der Randalierer die ganze Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

