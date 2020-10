Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Schifferstadt- Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 09.10.2020 auf Samstag, wurden in der Burgstraße in Schifferstadt, an drei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 EUR. Zeugen, die Angaben zu der Tat/ dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

