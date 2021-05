Feuerwehr Detmold

FW-DT: Küchenbrand in Mehrparteienhaus

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am späten Samstagabend kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehparteienhaus an der Volkhausenstraße. Da sich Personen in dem Gebäude befanden, wurde das Einsatzstichwort "Feuer MiG" (Menschenleben in Gefahr) alarmiert, woraufhin das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Remmighausen, der Löschzug Mitte, wie auch der Rettungsdienst mit Notarzt und die Fachgruppe IuK (Information und Kommunikation) zur Einsatzstelle gerufen wurden. Eine Person wurde bei dem Feuer verletzt und nach Behandlung vor Ort einem Krankenhaus zugeführt. Das in einer Küche ausgebrochene Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die betroffene Wohnung wurde im Anschluss belüftet und der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell