POL-VER: Ermittlungen wegen Einbruch aufgenommen ++ Einfamilienhaus durchwühlt ++ Kollision mit umgestürztem Baum ++

Ermittlungen wegen Einbruch aufgenommen

Ritterhude. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Klösters Feld" und durchsuchten die Räume nach geeigneter Beute. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist bislang unbekannt. Die Einbrecher entkamen in bislang unbekannte Richtung. Mit mehreren hundert Euro wird der entstandene Sachschaden nach ersten Informationen beziffert. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Einfamilienhaus durchwühlt

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Heide" auf. Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag gelangten die Täter in die Wohnräume und suchten nach Beute. Ob sie Diebesgut auf der Flucht mitnahmen, ist bisher unbekannt. Dennoch entstand bereits ein Sachschaden über mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges in der Umgebung beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Kollision mit umgestürztem Baum

Worpswede. Ein 65-jähriger Fahrer eines Linienbusses erkannte am Donnerstagmorgen einen umgestürzten Baum auf der Mevenstedter Straße in Fahrtrichtung Hüttenbusch und hielt rechtzeitig an. Ein entgegenkommender 59-Jähriger in einem Peugeot übersah den Baum scheinbar, prallte gegen den auf der Fahrbahn liegenden Stamm und schob den Baum dabei gegen den Linienbus.

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Der entstandene Sachschaden wir mit 17.500 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr Worpswede war vor Ort im Einsatz. Wegen der zeitweise blockierten Fahrbahn kam es zu Verkehrsbehinderungen.

