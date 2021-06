Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210629.1 Schwentinental: Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Schwentinental (ots)

Am frühen Samstagabend versuchte sich ein Autofahrer einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen und fuhr dabei den nicht für den Kraftfahrzeugverkehr freigegebenen Schwentineweg von Rosenfeld bis zur Rastorfer Mühle entlang. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 18:10 Uhr wollten die beiden Polizisten des 4. Reviers den 44 Jahre alten Fahrer eines roten VW Passat in der Rosenfelder Dorfstraße kontrollieren. Statt anzuhalten, beschleunigte dieser den Wagen jedoch und bog in den Schwentineweg ein. Er befuhr den Wanderweg mit weiterhin erhöhter Geschwindigkeit bis zur Rastorfer Mühle, wo er an einer Steinmauer zum Stehen kam. Hier versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Während der Fahrt auf dem Schwentineweg mussten mehrere Spaziergänger und Radfahrer dem Wagen ausweichen. Zu Stürzen oder Verletzungen ist es nach jetzigem Stand nicht gekommen. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter 04307 / 82 360 mit dem Sachbearbeiter der Polizeistation Schwentinental in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

