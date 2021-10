Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs - Führerschein sichergestellt

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen kurz vor 4 Uhr stellten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Kirchheimer Weg einen 23-jährigen Mann auf einem E-Scooter fest. Dieser war den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd durch seine unsichere und schwankende Fahrweise aufgefallen und wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert knapp über 1,6 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde einbehalten. Das Fahrzeug an der Kontrollörtlichkeit abgestellt. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell