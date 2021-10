Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Gaspedal mit Bremse verwechselt

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr verwechselte ein 86-jähriger Mercedesfahrer das Gaspedal mit der Bremse und fuhr ungebremst gegen einen Betonpfeiler in der Vangerowstraße in Heidelberg.Durch den Unfall erlitt der PKW-Fahrer leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die zuständige Führerscheinstelle wird durch das Polizeirevier HD-Mitte informiert.

