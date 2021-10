Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis)/ BAB 6: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Unfall verwickelt - eine Person leichtverletzt

Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) /BAB 6 (ots)

Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Ursache war das unvorsichtige Überholmanöver eines 43-jährigen Fahrers eines PKW Opel, das den 37-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes zur Vollbremsung auf dem linken Fahrstreifen zwang. Hierbei verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit der in der rechten Schutzplanke, wo er im Entstand zum Stehen kam. Der Opel-Fahrer fuhr zunächst weiter, bemerkte aber seinen Fehler und meldete den Sachverhalt über Notruf. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mercedes-Fahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Des Weiteren ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung durch weitere Substanzen. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme der Fahrerlaubnisdokumente wurden ebenso auffällige Abweichungen vom Original festgestellt. Eine anschließende Überprüfung im System ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 37-jährigen Mercedesfahrer, welcher mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Heidelberger Klinik verbracht wurde, wurde eine Blutprobe entnommen, er sieht nun einer Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung entgegen. Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

